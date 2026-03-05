До +5, сильный ветер, дождь и мокрый снег: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 5 марта

В Ростовской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В первой половине дня местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный, он будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем местами порывы усилятся до 15 — 20 метров в секунду, по югу — до штормовых 23 метров в секунду. В ночь на 6 марта местами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западного направления перейдет в северо-западный и северный, он разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, в отдельных южных районах возможны порывы 15−18 метров в секунду.