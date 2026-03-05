До +5, сильный ветер, дождь и мокрый снег: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 5 марта

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 5 марта будет неспокойной. Если в донской столице ожидается дождь и снег с дождем к ночи, то по области прогнозируют штормовой ветер, мокрый снег, а дороги скует гололедица. Подробный прогноз на четверг узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
По прогнозу на 5 марта, в Ростове-на-Дону ожидается облачная погода с прояснениями, днем пройдут осадки в виде дождя. Ветер юго-западного и западного направления разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, днем порывы могут достигать 16 метров в секунду. В ночь на 6 марта сохранится облачность с прояснениями, возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом. На дорогах появится гололедица. Юго-западный ветер сменится на северо-западный и северный, задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду.
В Ростовской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В первой половине дня местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный, он будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем местами порывы усилятся до 15 — 20 метров в секунду, по югу — до штормовых 23 метров в секунду. В ночь на 6 марта местами ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западного направления перейдет в северо-западный и северный, он разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду, в отдельных южных районах возможны порывы 15−18 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Анализируя прогноз погоды в Ростове-на-Дону 5 марта, специалисты отмечают, что температура воздуха в донской столице днем составит +3 — +5 градусов. В ночь на 6 марта столбики термометров опустятся до −1 — +1 градуса.
В Ростовской области днем температура воздуха будет колебаться от +3 до +8 градусов, по югу возможно потепление до +10 градусов. В ночь на пятницу ожидается от −1 до +4 градусов, при прояснениях до −3 градусов.
Атмосферное давление будет в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
