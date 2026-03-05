День Льва Катанского: Почему мужчинам нельзя стричь бороду, а жёнам смотреть в небо ночью 5 марта

Катальщик из года в год напоминал людям о простом правиле: 5 марта лучше не бросать судьбе вызов. Наши предки верили, что в этот день любое необдуманное слово или действие откликается сильнее обычного. А значит, стоит замедлиться, прислушаться к себе и прожить дату спокойно — как делали поколения до нас. А ранее Life.ru рассказывал всё про историю праздника 8 Марта.