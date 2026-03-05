В МВД обратились к казахстанцам из-за «высокооплачиваемой работы за рубежом»

Департамент по противодействию киберпреступности предупредил о рисках привлечения граждан через интернет-объявления к «высокооплачиваемой работе за рубежом».
Отмечается, что объявления чаще всего размещаются через Telegram-каналы, WhatsApp-группы и иные онлайн-платформы.
«Злоумышленники распространяют предложения в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах объявлений, обещая высокий доход, оплаченный перелет и проживание, а также легкую работу без опыта и знания языка», — отметили в МВД.
В ведомстве предупреждают, что по прибытии граждане могут столкнуться со следующими рисками: изъятие паспортов и иных документов; ограничение свободы передвижения; принуждение к участию в интернет-мошенничествах; невыплата заработной платы; вымогательство денежных средств за «освобождение» или возвращение на родину; психологическое давление и угрозы.
Рекомендуемые меры предосторожности:
оформляйте трудоустройство за рубежом только через лицензированные агентства;
тщательно проверяйте работодателя и условия договора;
не передавайте документы и персональные данные третьим лицам;
информируйте родственников о маршруте и месте пребывания.
При получении сомнительных предложений или признаках мошенничества гражданам также рекомендовали незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
«Будьте бдительны и не доверяйте сомнительным предложениям в сети интернет», — обратились полицейские.