В МВД обратились к казахстанцам из-за «высокооплачиваемой работы за рубежом»

Министерство внутренних дел обратилось к казахстанцам из-за объявлений о «высокооплачиваемой работе за рубежом», передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Nur.kz

Департамент по противодействию киберпреступности предупредил о рисках привлечения граждан через интернет-объявления к «высокооплачиваемой работе за рубежом».

Отмечается, что объявления чаще всего размещаются через Telegram-каналы, WhatsApp-группы и иные онлайн-платформы.

«Злоумышленники распространяют предложения в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах объявлений, обещая высокий доход, оплаченный перелет и проживание, а также легкую работу без опыта и знания языка», — отметили в МВД.

В ведомстве предупреждают, что по прибытии граждане могут столкнуться со следующими рисками: изъятие паспортов и иных документов; ограничение свободы передвижения; принуждение к участию в интернет-мошенничествах; невыплата заработной платы; вымогательство денежных средств за «освобождение» или возвращение на родину; психологическое давление и угрозы.

Рекомендуемые меры предосторожности:

  • оформляйте трудоустройство за рубежом только через лицензированные агентства;

  • тщательно проверяйте работодателя и условия договора;

  • не передавайте документы и персональные данные третьим лицам;

  • информируйте родственников о маршруте и месте пребывания.

При получении сомнительных предложений или признаках мошенничества гражданам также рекомендовали незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.

«Будьте бдительны и не доверяйте сомнительным предложениям в сети интернет», — обратились полицейские.