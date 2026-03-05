В МВД обратились к казахстанцам из-за «высокооплачиваемой работы за рубежом»

В ведомстве предупреждают, что по прибытии граждане могут столкнуться со следующими рисками: изъятие паспортов и иных документов; ограничение свободы передвижения; принуждение к участию в интернет-мошенничествах; невыплата заработной платы; вымогательство денежных средств за «освобождение» или возвращение на родину; психологическое давление и угрозы.