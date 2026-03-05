Ричмонд
Срок регистрации гостевых домов в Иркутской области продлили до 1 сентября

Агентство по туризму должно разработать «дорожную карту».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области продлили срок регистрации гостевых домов в едином государственном реестре прав на недвижимость. Новая крайняя дата — 1 сентября 2026 года. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе областного правительства.

— Легальная работа объектов размещения напрямую влияет на безопасность туристов, — уточнил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

В связи с этим власти приняли решения усилить контроль в Ольхонском районе. Агентство по туризму Иркутской области должно разработать «дорожную карту» по легализации гостевых домов. Администрация района обязана каждую неделю предоставлять отчёт о том, на каком этапе находится оформление документов для каждого гостевого дома.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в 2026 году добраться на остров Ольхон можно по новому маршруту: от местности Халы (Хадарта) на материке до залива Иркутская Губа на острове.