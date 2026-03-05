Срок регистрации гостевых домов в Иркутской области продлили до 1 сентября

В связи с этим власти приняли решения усилить контроль в Ольхонском районе. Агентство по туризму Иркутской области должно разработать «дорожную карту» по легализации гостевых домов. Администрация района обязана каждую неделю предоставлять отчёт о том, на каком этапе находится оформление документов для каждого гостевого дома.