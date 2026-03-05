«Омичка» завершила сезон волевой победой над «Минчанкой»

Омская волейбольная команда «Омичка» завершила выступление в текущем чемпионате Суперлиги волевой победой над белорусской «Минчанкой». Матч в Омске стал последним в сезоне для обеих команд, уже потерявших шансы на попадание в плей-офф, однако исход встречи влиял на итоговое распределение мест в турнирной таблице.
Соперницы начали встречу уверенно: гости захватили инициативу в первой партии и завершили ее со счетом 17:25. «Омичка» смогла переломить ход игры во втором сете благодаря слаженным действиям связующих и нападающих, что позволило сравнять счет в матче после партии 25:20. В третьем сете «Минчанка» вновь вышла вперед, выиграв со счетом 25:17, и оказалась в шаге от победы.
Решающий момент наступил в четвертой партии, когда при счете 19:21 в пользу гостей омские волейболистки совершили результативный рывок и перевели противостояние в тай-брейк. В пятом сете команды долгое время шли вровень, однако в концовке нервы оказались крепче у хозяек площадки. «Омичка» реализовала свои шансы и завершила матч победой со счетом 18:16 в решающей партии, одержав десятую победу в сезоне.
Главный тренер омской команды Александр Кошкин отметил сложный характер встречи и поблагодарил болельщиков за поддержку:
«Тяжелый матч. Очень плохо вошли в игру, Боролись сначала сами с собой, потом с “Минчанкой”. Соперник провел качественный матч. Где-то в концовке не смог нас добить, дожать, мы этим воспользовались. В зале была хорошая атмосфера, спасибо болельщикам что верили в нас до конца и придали нам сил».
Специалист указал, что команда сумела справиться с давлением и воспользоваться ошибками соперника в ключевые моменты. Успешное завершение чемпионата позволяет Омичке сохранить прописку в элитном дивизионе.