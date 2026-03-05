«Омичка» завершила сезон волевой победой над «Минчанкой»

«Тяжелый матч. Очень плохо вошли в игру, Боролись сначала сами с собой, потом с “Минчанкой”. Соперник провел качественный матч. Где-то в концовке не смог нас добить, дожать, мы этим воспользовались. В зале была хорошая атмосфера, спасибо болельщикам что верили в нас до конца и придали нам сил».