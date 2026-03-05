«Эксмо» назвал самую продаваемую книгу в России в 2025 году

На Урале, в Поволжье и Сибири выбирают психологию и саморазвитие, а именно, Игоря Рызова и Лоран Гунель. Кроме того, читателей интересует современная российская романтика: Анна Джейн с произведениями «Твое сердце будет разбито» и «Восхитительная ведьма». На Дальнем Востоке в топ-3 вошел триллер Холли Джексон «Хороших девочек не убивают». Популярностью пользуется и научно-популярная литература: в рейтинг попали «Атомные привычки» Джеймса Клира и «Психотрюки» Игоря Рызова.