«Эксмо» назвал самую продаваемую книгу в России в 2025 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Роман японского писателя Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут» стал лидером продаж книжной сети «Читай-город — Буквоед» в регионах России за 2025 год, сообщили ТАСС в пресс-службе издательства «Эксмо».
«Объединенная розничная сеть “Читай-город — Буквоед” представила рейтинги самых продаваемых книг. Абсолютным лидером во всех восьми федеральных округах стал роман Гэнки Кавамуры “Если все кошки в мире исчезнут”. Также в число федеральных бестселлеров вошли мотивационная книга “Кафе на краю земли” Джона Стрелеки и молодежные хиты», — говорится в сообщении.
Так, предпочтения жителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов схожи. Возглавляет рейтинг классика в лице Джорджа Оруэлла, Федора Достоевского, Михаила Булгакова, а также современная проза. На Юге и Кавказе демонстрируется интерес к сентиментальной прозе и классическим детективам. Так, в топ вошли романы Николаса Спаркса «Спеши любить», «Дневник памяти» и детективы Агаты Кристи.
На Урале, в Поволжье и Сибири выбирают психологию и саморазвитие, а именно, Игоря Рызова и Лоран Гунель. Кроме того, читателей интересует современная российская романтика: Анна Джейн с произведениями «Твое сердце будет разбито» и «Восхитительная ведьма». На Дальнем Востоке в топ-3 вошел триллер Холли Джексон «Хороших девочек не убивают». Популярностью пользуется и научно-популярная литература: в рейтинг попали «Атомные привычки» Джеймса Клира и «Психотрюки» Игоря Рызова.
«Основной драйвер роста — маркетплейсы, которые продолжают активно наращивать региональное присутствие. При этом крупнейшая доля рынка традиционно приходится на Центральный федеральный округ (43%), за ним следуют Северо-Западный и Приволжский округа (по 13%). Однако наибольшую динамику прироста показывают восточные и южные регионы, чьи доли пока составляют от 2% до 9%», — заключили в пресс-службе.