День без взрывов: Доха постепенно возвращается к привычной жизни

ДОХА, 5 марта. /ТАСС/. В Дохе впервые с 28 февраля день прошел без привычного фона взрывов в небе над городом. Днем Минобороны Катара сообщило, что на рассвете силы ПВО перехватили две запущенные из Ирана крылатые ракеты и десять беспилотников. В течение дня 4 марта жители столицы не слышали мощных хлопков, характерных для работы ПВО. Это, пожалуй, стало главным признаком того, что столица понемногу возвращается к более привычному ритму.
Город пока далек от повседневной активности, но машин на улицах уже заметно больше, чем накануне. Если в конце февраля и в первые мартовские дни многие районы выглядели почти опустевшими, то теперь в различных частях Дохи снова можно заметить все больше людей. На Корнише, главной набережной столицы, вновь появляются бегуны, а на искусственном острове «Жемчужина Катара» и в районе Уэст-Бэй стало заметно больше машин и прохожих.
Примечательно, что с самых первых дней эскалации на улицах Дохи чаще всего можно было встретить людей с собаками. Тогда многие предпочитали оставаться дома, но домашних питомцев выводить все же приходилось. Теперь же прогулочные зоны пополнились целыми семьями с детьми. Особенно радостно в этот непростой для Катара период было заметить группу детей, которые играли в футбол на лужайке перед домом. Такие небольшие детали подчеркивают, что город медленно возвращается к повседневной жизни в условиях сохраняющейся угрозы.
Контроль цен и удаленка.
Магазины, включая продуктовые, а также рестораны и кафе продолжают работать в обычном режиме. Очередей, которые в первые дни наиболее интенсивных ударов были чуть больше обычного, сейчас уже нет. Власти при этом продолжают жестко следить за ситуацией с ценами. В среду министерство торговли и промышленности объявило о месячном административном закрытии одной из компаний и штрафе в размере 1 млн катарских риалов (около $275 тыс.) за повышение цен без предварительного согласования с ведомством.
Не будет преувеличением сказать, что город все еще живет достаточно осторожно. Многие компании сохраняют удаленный формат работы для сотрудников, чье присутствие в офисе или на производстве не обязательно. Власти рекомендовали продолжать удаленную работу до дальнейшего уведомления. Исключение сделано для сфер, где необходимо присутствие на месте, а также для торговли, ресторанов и сервисов, напрямую работающих с людьми, чтобы поставки товаров и базовые услуги не прерывались. Аналогичный режим действует и для госсектора, за исключением силовых структур и медицинского сектора.
Дипломатический сигнал.
На дипломатическом направлении тем временем появились первые признаки подвижек. Вечером в среду премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. На фоне недавних заявлений Дохи об отсутствии прямых контактов с иранским руководством этот звонок стал первым заметным политическим сигналом после начала эскалации. О переломе говорить пока рано, но возобновление диалога уже вселяет надежды.
В ожидании рейсов.
Небо над Катаром остается закрытым, и это по-прежнему напрямую влияет на жизнь тысяч людей, не сумевших покинуть страну. Их в Дохе, согласно данным внешнеполитического ведомства Катара, порядка 8 тыс. человек. По оценкам посольства России, на территории эмирата находятся порядка 1,5 тыс. российских туристов, более 900 из них обратились в дипмиссию за помощью с выездом из страны.
В то же время многие туристы устали ждать открытия воздушного пространства, хотя катарская сторона разместила застрявших пассажиров в гостиницах за свой счет и обеспечила им трехразовое питание. Один из туристов в беседе с ТАСС признался, что если в первые дни сильнее всего на людей давила именно интенсивность ударов, то к середине недели стало заметно тише и спокойнее: «Сейчас уже намного легче. Мы не мучаемся — просто ждем и благодарны, что нас разместили».
Часть иностранцев, впрочем, ищет альтернативные пути выезда и пытается добраться до Саудовской Аравии, где воздушное пространство остается открытым. Однако власти предупреждают, что такие поездки сопряжены с рисками: во время работы ПВО сохраняется опасность падения обломков, поэтому следует по возможности оставаться в зданиях или защищенных местах, а не проводить долгие часы в дороге и на открытой местности.
Визы и запрет на съемку.
Чтобы успокоить туристов, МВД Катара решило автоматически продлить на месяц все типы въездных виз, срок действия которых уже истек или истекает, с возможностью дальнейшего продления в зависимости от развития ситуации. Одновременно власти призвали жителей и гостей страны оставаться дома и не выходить без крайней необходимости, держаться подальше от окон и открытых пространств, а также следить за официальными уведомлениями.
Отдельно МВД предупредило, что гражданским лицам запрещено собираться у мест происшествий, а также снимать и распространять видео, связанные с текущими инцидентами. Власти подчеркивают, что такие действия мешают работе экстренных и профильных служб, замедляют реагирование и могут повлечь юридическую ответственность.
Доха пока еще не вернулась к обычной жизни, но и ощущения города, застывшего в шоке, здесь нет. После нескольких дней, когда ритм столицы задавали грохот работы ПВО и нервное ожидание новых ударов, главным событием 4 марта стала непривычная тишина.