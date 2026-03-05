День без взрывов: Доха постепенно возвращается к привычной жизни

В то же время многие туристы устали ждать открытия воздушного пространства, хотя катарская сторона разместила застрявших пассажиров в гостиницах за свой счет и обеспечила им трехразовое питание. Один из туристов в беседе с ТАСС признался, что если в первые дни сильнее всего на людей давила именно интенсивность ударов, то к середине недели стало заметно тише и спокойнее: «Сейчас уже намного легче. Мы не мучаемся — просто ждем и благодарны, что нас разместили».