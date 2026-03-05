Григорий Багров: Я благодарен Иркутску за возможность стать артистом

— Я благодарен и Иркутску, и театральному училищу, и педагогам, что дали мне такую возможность — стать артистом. Очень хорошая школа и очень красивый город. Виталий Константинович Венгер, чье имя сейчас носит училище, и мой, кстати, первый педагог, называл Иркутск маленьким Парижем. Если бы там снималось кино, то конечно же, в первую очередь, о красоте города: суровой зиме и очень жаркой летней погоде, о невероятной красоте Байкала и о замечательных трудолюбивых людях. Я бы добавил сюда еще декабристов, разумеется, которые внесли огромный вклад в культуру города.