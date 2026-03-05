Григорий Багров: Я благодарен Иркутску за возможность стать артистом

IrkutskMedia, 5 марта. Ожидается премьера народной комедии «Гуляй, Шальная!» (16+). Главную роль в сериале исполнила Марина Федункив, которая предстанет в образе харизматичной и волевой начальницы районного ОВД по прозвищу «Императрица». Также одну из ролей в картине сыграл актер Григорий Багров, который в свое время окончил Иркутское театральное училище.
— Григорий, кто он, ваш герой в сериале «Гуляй, шальная!»?
— Мой герой в сериале «Гуляй, Шальная!» прежде всего, думаю, хороший человек. Надеюсь, комедийный внешне, но при этом трепетно переживающий за своих животных и за далеко не богатый цирк шапито, старающийся хоть как-то преодолеть свалившиеся на него трудности.
— Марина Федункив сказала об этом проекте так: «Для меня он о том, что даже в самой суматошной работе можно находить смешное, а в самых странных людях — хорошее». Вы согласны с этим? А для вас он о чем?
— Полностью согласен с Мариной Федункив! Нужно находить смешное и трогательное почти во всем. Она — замечательная актриса. Благодаря ей, в первую очередь, сериал должен получиться хорошим, смешным и местами трогательным.
— Вы окончили Иркутское театральное училище им. В. Венгера, поэтому, можно сказать, что Иркутск — это ваша малая учебная родина. Скажите, если бы какая— то история снималась в Иркутске и на Байкале, то о чем она могла бы быть?
— Я благодарен и Иркутску, и театральному училищу, и педагогам, что дали мне такую возможность — стать артистом. Очень хорошая школа и очень красивый город. Виталий Константинович Венгер, чье имя сейчас носит училище, и мой, кстати, первый педагог, называл Иркутск маленьким Парижем. Если бы там снималось кино, то конечно же, в первую очередь, о красоте города: суровой зиме и очень жаркой летней погоде, о невероятной красоте Байкала и о замечательных трудолюбивых людях. Я бы добавил сюда еще декабристов, разумеется, которые внесли огромный вклад в культуру города.