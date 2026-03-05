Ричмонд
Полина Гагарина устроила жаркие танцы на закрытом выступлении

Певица Полина Гагарина выступила на концерте в Татарстане. Зрители оценили гламурное сверкающее платье звезды с длиннющим разрезом. На выступлении Гагарину носили на руках, а ещё она устроила энергичные танцы и призывала всех снимать происходящее и выкладывать в Сеть. Кстати, на концерт приехали и звёздные коллеги Гагариной, чему она была несказанно рада. Смотрите видео с закрытого выступления.

