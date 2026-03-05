Макаренцева: Размер маткапитала в 2027 году может превысить миллион рублей

Максимальный размер маткапитала в России может превысить миллион рублей в следующем году, но только в случае сохранения темпов повышения выплат. Об этом в четверг, 5 марта, рассказала заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева.