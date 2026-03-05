Ричмонд
Макаренцева: Размер маткапитала в 2027 году может превысить миллион рублей

Максимальный размер маткапитала в России может превысить миллион рублей в следующем году, но только в случае сохранения темпов повышения выплат. Об этом в четверг, 5 марта, рассказала заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда РАНХиГС Алла Макаренцева.

— Достижение этого показателя будет иметь не столько формальное, сколько символическое значение, обозначив постепенное усиление государственной поддержки семей с детьми на фоне инфляционных процессов, — цитирует эксперта РИА Новости.

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш отметил, что семьи, использующие материнский капитал для приобретения жилья или погашения ипотеки, обязаны выделить доли каждому члену семьи.

С 1 февраля 2026 года материнский капитал вырос на 6,8 процента и составил 737,2 тысячи рублей, сообщили эксперты рынка недвижимости. Покупка жилья с использованием маткапитала связана с особыми юридическими условиями, напомнил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.