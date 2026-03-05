Овчинский: в Рязанском районе началось возведение дома по реновации

Жилой комплекс площадью около 20 тыс. кв. метров возведут в Юго-Восточном административном округе столицы. Объект из двух корпусов будет построен на улице Михайлова (зем. уч. 27) для целей реализации программы реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
«На улице Михайлова в Рязанском районе уже возведено два дома по программе реновации. Сейчас на земельном участке 27 на той же улице началось строительство третьего, который будет состоять из двух раздельно стоящих корпусов разной этажности. В нем запроектировано 199 квартир, шесть из которых адаптируют для маломобильных граждан», — цитирует слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Общая площадь ЖК превысит 12 тыс. кв. метров. По словам Овчинского, в настоящее время начато возведение монолитных конструкций подземной части.
На территории комплекса создадут безбарьерную среду, соответствующую стандартам реновации. Входные группы и вестибюли будут расположены на одном уровне с тротуарами, без лестниц и порогов, что обеспечит удобство для всех жителей, включая маломобильных граждан. В доме установят современные лифты.
Фасады комплекса спроектированы с учетом особенностей окружающей застройки, что позволит гармонично вписать его в архитектурный облик района. Корпуса будут выполнены в мягких природных оттенках: один в бежево-белом, другой в лососево-белом цвете.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что со старта реновации около восьмидесяти пяти тысяч семей уже отпраздновали новоселье. Текущие темпы переселения позволяют обеспечить комфортные условия для почти двухсот шестидесяти тысяч москвичей. Все новоселы получают квартиры с улучшенной отделкой и могут въехать без дополнительных хлопот и затрат. В частности, на востоке города новоселье отметили около пятнадцати тысяч семей, а на юго-востоке — почти 13,8 тысячи.
Напомним, программа реновации была утверждена в 2017 г. и затрагивает около 1 млн москвичей. Мэр Москвы Ранее Сергей Собянин поручил ускорить реализацию программы вдвое. Также он встретился с жителями нового жилого комплекса в Можайском районе.
Столица является одним из лидеров по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилья соответствуют целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».