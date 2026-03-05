Овчинский: в Рязанском районе началось возведение дома по реновации

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов отметил, что со старта реновации около восьмидесяти пяти тысяч семей уже отпраздновали новоселье. Текущие темпы переселения позволяют обеспечить комфортные условия для почти двухсот шестидесяти тысяч москвичей. Все новоселы получают квартиры с улучшенной отделкой и могут въехать без дополнительных хлопот и затрат. В частности, на востоке города новоселье отметили около пятнадцати тысяч семей, а на юго-востоке — почти 13,8 тысячи.