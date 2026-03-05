Космонавты подарят Музею космонавтики в Москве игрушку кота Котангенса с МКС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Космонавты Александр Гребенкин и Николай Чуб передадут в дар в фонды Музея космонавтики в Москве кота Котангенса — игрушку, служившую в полете индикатором невесомости. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.
«12 марта в 13:00 в Музее космонавтики состоится торжественная церемония дарения в фондовое собрание нового предмета — символа международной физико-технической контрольной “Выходи решать!” кота Котангенса. Кот побывал на Международной космической станции вместе с Героями России летчиками-космонавтами РФ Олегом Кононенко, Александром Гребенкиным и Николаем Чубом и во время полета служил космонавтам индикатором невесомости. После полета игрушка вернулась на Землю и в будущем будет храниться в фондах Музея космонавтики как космический артефакт», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на поверхности игрушки все космонавты оставили автографы. На встрече с посетителями в кинозале музея космонавты Александр Гребенкин и Николай Чуб расскажут о сложной подготовке к полету, работе на орбите, процессе доставки грузов на МКС и покажут видео и фото, сделанные ими в космосе. Также космонавты поделятся информацией о контрольной «Выходи решать!» и вместе с руководителем проекта Вероникой Якубович проведут для посетителей небольшой квиз.
Заключительной частью встречи станет торжественная церемония дарения кота Котангенса с участием директора Музея космонавтики Натальи Артюхиной.