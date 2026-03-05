Космонавты подарят Музею космонавтики в Москве игрушку кота Котангенса с МКС

Он отметил, что на поверхности игрушки все космонавты оставили автографы. На встрече с посетителями в кинозале музея космонавты Александр Гребенкин и Николай Чуб расскажут о сложной подготовке к полету, работе на орбите, процессе доставки грузов на МКС и покажут видео и фото, сделанные ими в космосе. Также космонавты поделятся информацией о контрольной «Выходи решать!» и вместе с руководителем проекта Вероникой Якубович проведут для посетителей небольшой квиз.