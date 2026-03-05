Министр образования Иванец сказал о 85 должностях, где могут работать студенты старших курсов

Глава Минобразования назвал одним из важнейших вопросов ранний выход на рынок труда учащихся колледжей и студентов вузов. Иванец пояснил, что в Беларуси определили перечень, куда вошли свыше 85 должностей для работы студентов-старшекурсников. Так, еще во время учебы студенты будут входить на рынок труда и получат навыки и компетенции в дополнение к теории.