Министр образования Иванец сказал о 85 должностях, где могут работать студенты старших курсов

Минобразования Беларуси: студенты старших курсов могут работать на 85 должностях.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец сказал, что в Беларуси студенты старших курсов смогут работать на 85 должностях, сообщает телеграм-канал «Правительство Беларуси».

Глава Минобразования назвал одним из важнейших вопросов ранний выход на рынок труда учащихся колледжей и студентов вузов. Иванец пояснил, что в Беларуси определили перечень, куда вошли свыше 85 должностей для работы студентов-старшекурсников. Так, еще во время учебы студенты будут входить на рынок труда и получат навыки и компетенции в дополнение к теории.

— Сегодня бизнес интересует, как получить молодого специалиста еще до окончания университета или колледжа, — подытожил министр образования.

Ранее еще власти сказали о резком росте количества работающих минчан.

И уже Минобразования назвало даты всех школьных каникул в 2026/2027 учебном году.