Помощь Росприроднадзора получили почти 200 редких животных в 2025 году

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Росприроднадзор в 2025 году помог 193 особям редких животных, в том числе амурским тиграм, нерпам, тюленям, орланам и другим видам, занесенным в Красную книгу России. Из них 163 животным было оказано лечение, причем речь идет о ситуациях, в которых животные могли погибнуть без помощи человека, рассказала ТАСС руководитель службы Светлана Радионова.
«За 2025 год служба выдала 156 разрешений на вынужденное изъятие краснокнижных животных — всего помощь потребовалась 193 особям, из которых 163 было необходимо лечение. Каждый случай спасения — это командная работа, где одинаково важно участие неравнодушных граждан, наших инспекторов, ветеринаров и специалистов по реабилитации. Мы прилагаем все усилия, чтобы выстроить систему, в которой помощь приходит вовремя, а в дикую природу после изъятия возвращается максимум ее обитателей», — сказала Радионова.
По данным Росприроднадзора, в природу после реабилитации удалось вернуть 45 животных. Порядка 90 особей продолжают лечение и восстановление, около 20 находятся на постоянном содержании в специализированных центрах. Среди тех, кому помогали чаще всего — амурские тигры на Дальнем Востоке, серые тюлени и кольчатые нерпы в Ленинградской и Калининградской областях, а также хищные птицы в ряде российских регионов. Эта работа продолжается ежедневно по всей стране, чтобы популяции редких видов сохранялись в их ареалах, отметила Радионова.