Помощь Росприроднадзора получили почти 200 редких животных в 2025 году

По данным Росприроднадзора, в природу после реабилитации удалось вернуть 45 животных. Порядка 90 особей продолжают лечение и восстановление, около 20 находятся на постоянном содержании в специализированных центрах. Среди тех, кому помогали чаще всего — амурские тигры на Дальнем Востоке, серые тюлени и кольчатые нерпы в Ленинградской и Калининградской областях, а также хищные птицы в ряде российских регионов. Эта работа продолжается ежедневно по всей стране, чтобы популяции редких видов сохранялись в их ареалах, отметила Радионова.