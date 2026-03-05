Ричмонд
В четырёх районах Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ в небе над Чертковским, Шолоховским, Белокалитвинским, Тарасовском районами Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения противовоздушной обороны прошлым вечером и ночью 5 марта отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Дроны были сбиты над территорией четырёх районов.

«Минувшим вечером и ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырёх районах: Чертковском, Шолоховском, Белокалитвинском, Тарасовском», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Вместе с тем Слюсарь обратил внимание, что угроза атаки БПЛА в регионе всё еще сохраняется.

Напомним, ночью 5 марта глава Саратовской области Роман Бусаргин проинформировал о применении киевским режимом беспилотников. Губернатор отметил, что, по предварительным сведениям, пострадали три человека. Также были выявлены повреждения нескольких гражданских объектов.

