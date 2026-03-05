Здание школы в Башкирии выставили на торги: начальная цена — чуть более 220 тысяч рублей

В Абзелиловском районе Башкирии выставили на продажу муниципальный объект. Аукцион пройдет на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП».
Речь идет об одноэтажном доме, построенном в 2004 году, который ранее использовался как начальная школа. Общая площадь здания составляет 148,3 квадратного метра. В составе лота также земельный участок площадью 538 квадратных метров.
Начальная стоимость объекта определена в размере 224 тысяч рублей. Для участия в торгах претендентам необходимо внести задаток — 22 400 рублей (10% от стартовой цены).
Заявки на участие принимаются еще 20 дней — до 25 марта.
