Здание школы в Башкирии выставили на торги: начальная цена — чуть более 220 тысяч рублей

В Башкирии за 224 тысячи рублей продают здание школы.

Источник: Комсомольская правда

В Абзелиловском районе Башкирии выставили на продажу муниципальный объект. Аукцион пройдет на электронной торговой площадке АО «ЕЭТП».

Речь идет об одноэтажном доме, построенном в 2004 году, который ранее использовался как начальная школа. Общая площадь здания составляет 148,3 квадратного метра. В составе лота также земельный участок площадью 538 квадратных метров.

Начальная стоимость объекта определена в размере 224 тысяч рублей. Для участия в торгах претендентам необходимо внести задаток — 22 400 рублей (10% от стартовой цены).

Заявки на участие принимаются еще 20 дней — до 25 марта.

