Пугающую Алёнку из Нововоронежа используют для продажи одежды и обуви: зарегистрирован товарный знак

Роспатент зарегистрировал товарный знак с пугающей скульптурой Алёнки.

Источник: Комсомольская правда

Изображение пугающей скульптуры Алёнки, которая была установлена в Нововоронеже и демонтирована после жалоб жителей города, используют в качестве товарного знака. Это следует из электронной базы Роспатента.

Правообладатель зарегистрировал два товарных знака — «Наша Алёнка» и «Та самая Алёнка». Сообщается, что под этими брендами в России может продаваться одежда и обувь, а также аксессуары и изделия из металла.

Напомним, в 2020 году в Нововоронеже в парке открыли памятник основательнице села Новая Аленовка. Скульптуру установили ко 250-летию со дня образования населенного пункта. Арт-объект вызвал бурю негодования и скептических ухмылок со стороны местных жителей из-за безобразного внешнего вида.

Жуткую Аленку было решено вернуть изготовителю.

Позднее памятник жуткой Аленке купил крупный воронежский бизнесмен, а вместо неё установили новую Алёнку, красивую.

Тем временем в Перми для Аленки нашелся жених- железный Федор с розой в руках. Голова красавца сделана из чайника, а глаза из ложек.

Рейтинг самых несносных памятников России здесь на KP.RU.