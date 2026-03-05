Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые назвали одиночество угрозой для жизни и здоровья пожилых людей

Одиночество и социальная изоляция могут серьезно угрожать здоровью пожилых людей.

Одиночество и социальная изоляция могут серьезно угрожать здоровью пожилых людей. Об этом РИА Новости сообщили специалисты Токийского столичного центра исследований здорового долголетия.

По словам экспертов, для долгой и здоровой жизни важны не только физическая активность и правильное питание, но и общение с другими людьми.

Специалисты отметили, что в Японии традиционно существует много возможностей поддерживать связь с окружающими. Например, через соседские ассоциации и участие в жизни местного сообщества.

По мнению исследователей, именно такие социальные связи могут быть одной из причин высокой продолжительности жизни в стране.

Однако современный образ жизни постепенно меняется. Люди все чаще обходятся без личных встреч — например, делают покупки через интернет.

Кроме того, растет число людей, которые считают общение обременительным.

Эксперты подчеркнули, что важно сохранять так называемые «слабые связи». Речь идет о поддержании хотя бы редких контактов с другими людьми, даже без регулярных встреч.

Япония остается одной из стран с самой высокой продолжительностью жизни. По данным правительства, женщины в среднем живут около 87 лет, мужчины — около 81 года.

При этом население страны быстро стареет. Около 30 процентов жителей Японии уже старше 65 лет, а примерно 16 процентов — старше 75 лет.

Читайте также: Новый подход к лечению HER2-рака разработали в России.