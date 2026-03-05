Ученые назвали одиночество угрозой для жизни и здоровья пожилых людей

Одиночество и социальная изоляция могут серьезно угрожать здоровью пожилых людей. Об этом РИА Новости сообщили специалисты Токийского столичного центра исследований здорового долголетия.
По словам экспертов, для долгой и здоровой жизни важны не только физическая активность и правильное питание, но и общение с другими людьми.
Специалисты отметили, что в Японии традиционно существует много возможностей поддерживать связь с окружающими. Например, через соседские ассоциации и участие в жизни местного сообщества.
По мнению исследователей, именно такие социальные связи могут быть одной из причин высокой продолжительности жизни в стране.
Однако современный образ жизни постепенно меняется. Люди все чаще обходятся без личных встреч — например, делают покупки через интернет.
Кроме того, растет число людей, которые считают общение обременительным.
Эксперты подчеркнули, что важно сохранять так называемые «слабые связи». Речь идет о поддержании хотя бы редких контактов с другими людьми, даже без регулярных встреч.
Япония остается одной из стран с самой высокой продолжительностью жизни. По данным правительства, женщины в среднем живут около 87 лет, мужчины — около 81 года.
При этом население страны быстро стареет. Около 30 процентов жителей Японии уже старше 65 лет, а примерно 16 процентов — старше 75 лет.
