Без электричества останутся десятки улиц: отключения света в Ростове на 5 марта

Энергетики опубликовали адреса, где 5 марта будут отключать свет в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 5 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь день — с разными временными интервалами.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 2-я Краснодарская, 1−21;

— улица Кулагина, 2−26 и 7−11;

— улица Международная, 7−23 и 12−24;

— улица Плеханова, 1−19 и 24−66;

— улица Ревкомовская, 1−33 и 2−30;

— улица Свердловская, 2−24 и 13−47;

— проспект Стачки, 51−79 и 32А;

— улица Ленина, 90, 92/1 и 92;

— улица Врубовая, 21−31 и 36;

— улица Чистопольская, 36−48;

— улица Балка;

— улица Смены, 2−26;

— переулок Каменский, 1−9 и 2−10;

— переулок Мигулинский, 1−9 и 2−12;

— переулок Гуковский, 1−7 и 2−10;

— улица Зорге, 25/5, 27/2 и 27/5;

— проспект 40 лет Победы, 304А, 306, 308, 308/1, 310/1и 310/3.

С 9:00 до 16:00 отключения ждут жильцов домов по адресам:

— улица Семашко, 23/56 и 25;

— улица Темерницкая, 57 и 65;

— улица Чистопольская, 36−48;

— улица Балка;

— улица Смены, 2−26;

— переулок Каменский, 1−9 и 2−10;

— переулок Мигулинский, 1−9 и 2−12;

— переулок Гуковский, 1−7 и 2−10.

Энергетики приносят извинения за временные неудобства.

