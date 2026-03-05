Без электричества останутся десятки улиц: отключения света в Ростове на 5 марта

В четверг, 5 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь день — с разными временными интервалами.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 2-я Краснодарская, 1−21;
— улица Кулагина, 2−26 и 7−11;
— улица Международная, 7−23 и 12−24;
— улица Плеханова, 1−19 и 24−66;
— улица Ревкомовская, 1−33 и 2−30;
— улица Свердловская, 2−24 и 13−47;
— проспект Стачки, 51−79 и 32А;
— улица Ленина, 90, 92/1 и 92;
— улица Врубовая, 21−31 и 36;
— улица Чистопольская, 36−48;
— улица Балка;
— улица Смены, 2−26;
— переулок Каменский, 1−9 и 2−10;
— переулок Мигулинский, 1−9 и 2−12;
— переулок Гуковский, 1−7 и 2−10;
— улица Зорге, 25/5, 27/2 и 27/5;
— проспект 40 лет Победы, 304А, 306, 308, 308/1, 310/1и 310/3.
С 9:00 до 16:00 отключения ждут жильцов домов по адресам:
— улица Семашко, 23/56 и 25;
— улица Темерницкая, 57 и 65;
Энергетики приносят извинения за временные неудобства.
