Глава Курдистана Барзани опроверг вступление в войну США и Израиля против Ирана

Собеседники обсудили текущие события в регионе в зоне и их влияние на безопасность. Барзани и Арагчи отметили приоритет стабильности и защиты границ от провокаций.
Руководитель Курдистана подчеркнул роль своего региона как стабилизирующего фактора и обязался поддерживать дипломатию для снижения напряженности и предотвращения полномасштабной войны.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, получившую название «Эпическая ярость» в Вашингтоне и «Львиный рык» в Тель-Авиве. Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 4» и нанес удары по американским базам в регионе и территории Израиля.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил о готовности стран-членов альянса вступить в борьбу с Ираном в случае такой необходимости.