Глава Курдистана Барзани опроверг вступление в войну США и Израиля против Ирана

Президент Иракского Курдистана Барзани провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Арагчи.

Источник: Комсомольская правда

Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани заверил главу МИД Ирана Аббаса Арагчи, что регион не ввяжется в конфликт США, Израиля и Ирана. Заявление прозвучало в телефонном разговоре, в котором политики обсудили связи Тегерана с Эрбилем и риски эскалации на Ближнем Востоке, пишет Shafaq News.

Собеседники обсудили текущие события в регионе в зоне и их влияние на безопасность. Барзани и Арагчи отметили приоритет стабильности и защиты границ от провокаций.

Руководитель Курдистана подчеркнул роль своего региона как стабилизирующего фактора и обязался поддерживать дипломатию для снижения напряженности и предотвращения полномасштабной войны.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, получившую название «Эпическая ярость» в Вашингтоне и «Львиный рык» в Тель-Авиве. Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 4» и нанес удары по американским базам в регионе и территории Израиля.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил о готовности стран-членов альянса вступить в борьбу с Ираном в случае такой необходимости.

