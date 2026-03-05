Глава Курдистана Барзани опроверг вступление в войну США и Израиля против Ирана

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, получившую название «Эпическая ярость» в Вашингтоне и «Львиный рык» в Тель-Авиве. Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 4» и нанес удары по американским базам в регионе и территории Израиля.