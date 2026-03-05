Ричмонд
В Приангарье объявили победителей первого межрегионального конкурса «БАС на Байкале»

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутской области завершился первый межрегиональный конкурс «БАС на Байкале», который проходил на площадке Образовательного центра «Персей».

Источник: НИА Байкал

Мероприятие проводилось при поддержке министерства образования в рамках плана по реализации концепции развития БАС в системе образования региона, разработанного по поручению Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Министр образования региона Максим Парфенов сообщил, что в конкурсе приняли участие 27 команд школьников из Иркутска, Ангарского городского округа, Братска, Черемхово, Усть-Кутского и Иркутского муниципальных округов, Нижнеудинского и Шелеховского районов, а также из Красноярского края. Они соревновались по трем дисциплинам: «Инженерия дронов», «Пилотирование дронов», «Программирование дронов». Итоги подвели в командном и личном зачете.

Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области, лучшей командой конкурса «БАС на Байкале» стала команда из лицея № 2 Братска. Эта образовательная организация — из числа участников национального проекта «Беспилотные авиационные системы», благодаря которому 18 образовательных организаций региона получили специализированное оборудование для занятий с БПЛА.

Первое место в личном зачете по номинации «Инженерия дронов» занял Дмитрий Поляков — ученик ангарской средней школы № 17. Лучшим в номинации «Пилотирование дронов» стал Сергей Хоняк из нижнеудинской средней школы № 1. В номинации «Программирование дронов» победил Дмитрий Говорков из средней школы № 19 Иркутска.

«Участники конкурса получили прекрасную возможность общения с единомышленниками, увлеченными беспилотниками, обрели новый опыт и знания благодаря педагогам, которые работали с ними на профильной смене. Уверен, что “БАС на Байкале” запомнится всем, кто в нем поучаствовал», — прокомментировал Максим Парфенов.

Директор Образовательного центра «Персей» Алексей Шестаков рассказал, что в планах у центра проведение и других мероприятий, связанных с развитием БАС в системе образования. В мае этого года состоится региональный этап федерального конкурса «Кибердром. Старт», будет организовано повышение квалификации педагогов по программам «Начальная подготовка БАС» и проведение профильных смен по этому направлению.

