Лукашенко поздравил президента Сербии с днем рождения

По словам Лукашенко, в республике высоко ценят вклад Вучича в расширение двустороннего сотрудничества. Он также уверен, что активизация этого взаимодействия в сложных геополитических условиях, которые сейчас сложились, соответствует ожиданиям граждан и будет содействовать развитию Беларуси и Сербии.
«То чувство взаимопонимания, которое существует между нашими народами, является прочным фундаментом для продолжения конструктивного межгосударственного диалога», — считает белорусский лидер.
Лукашенко также выразил уверенность, что поддержание доверительных связей и дальше будет служить реализации потенциала партнерства между двумя странами.
Президент Беларуси пожелал Вучичу крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.
Новые возможности
Ранее Лукашенко заявил, что, несмотря на препятствия и вызовы, Минск и Белград находят новые возможности для кооперации в приоритетных сферах.
По словам президента, белорусская сторона заинтересована в развитии плодотворного сотрудничества с Сербией, а также продолжении политического диалога и расширении контактов на всех уровнях.