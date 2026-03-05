Лукашенко поздравил президента Сербии с днем рождения

По словам Лукашенко, в республике высоко ценят вклад Вучича в расширение двустороннего сотрудничества. Он также уверен, что активизация этого взаимодействия в сложных геополитических условиях, которые сейчас сложились, соответствует ожиданиям граждан и будет содействовать развитию Беларуси и Сербии.