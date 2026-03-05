Ричмонд
Лукашенко поздравил президента Сербии с днем рождения

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил сербского коллегу Александра Вучича с днем рождения, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: AP / Darko Vojinovic

По словам Лукашенко, в республике высоко ценят вклад Вучича в расширение двустороннего сотрудничества. Он также уверен, что активизация этого взаимодействия в сложных геополитических условиях, которые сейчас сложились, соответствует ожиданиям граждан и будет содействовать развитию Беларуси и Сербии.

«То чувство взаимопонимания, которое существует между нашими народами, является прочным фундаментом для продолжения конструктивного межгосударственного диалога», — считает белорусский лидер.

Лукашенко также выразил уверенность, что поддержание доверительных связей и дальше будет служить реализации потенциала партнерства между двумя странами.

Президент Беларуси пожелал Вучичу крепкого здоровья, благополучия и новых достижений.

Новые возможности

Ранее Лукашенко заявил, что, несмотря на препятствия и вызовы, Минск и Белград находят новые возможности для кооперации в приоритетных сферах.

По словам президента, белорусская сторона заинтересована в развитии плодотворного сотрудничества с Сербией, а также продолжении политического диалога и расширении контактов на всех уровнях.

