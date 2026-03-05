В России зарегистрировали два товарных знака с пугающей Алёнкой из Нововоронежа

Напомним, скульптуру с необычным и, по мнению многих, пугающим лицом установили в декабре 2020 года к 250-летию села Новая Алёновка. Однако уже через несколько дней памятник демонтировали по просьбе местных жителей. Позже арт-объект вернули изготовителю и продали с аукциона, а сама «Алёнка» стала мемом и вирусным символом в соцсетях.