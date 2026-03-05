В РПЦ напомнили о главном смысле 8 марта

«Эта дата выпадает на день памяти Блаженной Матроны, которая покровительствует в том числе браку и семье. Поэтому и женщинам, и мужчинам можно ей помолиться. Если верующие мужчины в этот день помолятся ей о своих матерях, дочерях и сестрах, то это может значить больше, чем какие-то дежурные подарки», — подчеркнул представитель Церкви.