В РПЦ напомнили о главном смысле 8 марта

В преддверии Международного женского дня в Русской православной церкви обратили внимание верующих на иную, духовную составляющую этой даты. 8 марта выпадает на день памяти святой блаженной Матроны Московской, известной своим покровительством семье и браку.
Как рассказал зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, лучшим проявлением внимания к близким женщинам для православного человека в этот день станет не суетливый поиск презентов, а искренняя молитва.
«Эта дата выпадает на день памяти Блаженной Матроны, которая покровительствует в том числе браку и семье. Поэтому и женщинам, и мужчинам можно ей помолиться. Если верующие мужчины в этот день помолятся ей о своих матерях, дочерях и сестрах, то это может значить больше, чем какие-то дежурные подарки», — подчеркнул представитель Церкви.
При этом Кипшидзе отметил, что Церковь не осуждает светскую традицию праздника: поздравить женщин с 8 Марта «грехом не будет». Однако акцент, по его словам, стоит сместить с формальностей на душевное участие.
Особое значение этот день приобретает и для московских верующих. В Покровском ставропигиальном женском монастыре, где покоятся честные мощи святой Матроны, готовятся к торжественным богослужениям. Как сообщается на сайте обители, монастырь будет открыт для прихожан всю ночь с 7 на 8 марта. Торжества начнутся 7 марта в 16:45 с Всенощного бдения. В сам день праздника, 8 марта, в 00:00 состоится ранняя Божественная литургия, а в 10:00 позднюю литургию возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.