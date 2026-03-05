ПВО отразила атаку беспилотников в четырех районах Ростовской области

В Ростовской области ночью были уничтожены вражеские дроны в небе над четырьмя районами. Об этом рано утром в четверг, 5 марта, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Воздушная атака продолжалась в течение всего минувшего вечера и ночи. Средства противовоздушной обороны успешно отработали в Чертковском и Шолоховском районах. Также летательные аппараты были ликвидированы в небе над Белокалитвинским и Тарасовским районами.
На данный момент экстренные службы не получали информации о пострадавших среди мирного населения. Сведений о каких-либо разрушениях на земле также нет. Все данные о последствиях налета продолжают оперативно уточняться специалистами.
Стоит отметить, что накануне в донском регионе также была успешно отражена аналогичная воздушная атака. Вечером 4 марта силами ПВО были ликвидированы 11 БПЛА противника. А в ночь с 3 на 4 марта в донском регионе были уничтожены 38 беспилотников.
