Москвичам рассказали о погоде в четверг

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В течение дня характер метеоусловий существенно не изменится, и Москва останется в тыловой части циклона. Ожидается преимущественно облачная погода, кратковременный снег, мокрый снег. Температура воздуха ноль — плюс два», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный с переходом на северный, северо-восточный со скоростью 3−8 метров в секунду. Показания барометров будут расти и составят 744 миллиметра ртутного столба.