Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам рассказали о погоде в четверг

РИА Новости: в Москве в четверг ожидаются снег и мокрый снег.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня характер метеоусловий существенно не изменится, и Москва останется в тыловой части циклона. Ожидается преимущественно облачная погода, кратковременный снег, мокрый снег. Температура воздуха ноль — плюс два», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный с переходом на северный, северо-восточный со скоростью 3−8 метров в секунду. Показания барометров будут расти и составят 744 миллиметра ртутного столба.