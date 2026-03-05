Ричмонд
Белорусский гинеколог сказала, когда 99% женщин набирает вес

Белорусский гинеколог объяснила, когда почти все женщины набирают вес.

Источник: Комсомольская правда

Врач гинеколог-эндокринолог Татьяна Пархоменко сказала, когда 99% женщин набирают вес, пишет БелТА.

Специалист отметила, что изменения происходят в пременопаузе с возникновением гормональных колебаний и скачков.

— Это неизбежно. Старость коснется каждую женщину, и мы, как бы ни старались, не можем повернуть время вспять, — констатировала врач.

Гинеколог заметила, что подготовится к менопаузе можно, соблюдая здоровый образ жизни. И так как выбросы гормонов сказываются даже на аппетите, то, если не уделять внимание питанию и спорту, женщина неизбежно столкнется с сильным набором веса.

— 99% пациенток при менопаузе на приеме признаются, что набирают вес ничего особенно не поменяв в питании, — отметила она.

Сложно контролировать и сбрасывать вес перед менопаузой, если до этого уже у женщины были лишний вес, гиподинамия, неразборчивое питание. Те, кто следят за своим здоровьем тоже могут заметить новые килограммы, но им будет гораздо проще их сбросить.

Гинеколог сказал, что к менопаузе в плане ЗОЖ следует готовиться уже с 20 — 25 лет. Для этого нужно привить привычку заниматься спортом, смотреть, что кладешь себе на тарелку и в рот, разбираться в белках, жирах и углеводах.

— Все тогда будет достаточно плавно и хорошо, — заключила специалист.

