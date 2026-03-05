Белорусский гинеколог сказала, когда 99% женщин набирает вес

Сложно контролировать и сбрасывать вес перед менопаузой, если до этого уже у женщины были лишний вес, гиподинамия, неразборчивое питание. Те, кто следят за своим здоровьем тоже могут заметить новые килограммы, но им будет гораздо проще их сбросить.