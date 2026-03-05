Проверку экскурсоводов и гидов проводят в Иркутске

«С прошлого года агентство по туризму наделено контрольно-надзорными функциями. Мы активно осуществляем проверку экскурсоводов, гидов-переводчиков, средств размещения. Рейды проводятся для обеспечения должного уровня безопасности при получении туруслуг. В рамках национального проекта “Туризм и гостеприимство” мы осуществляем подготовку квалифицированных кадров, активно создаем новые точки притяжения туристов, с администрациями территорий формируем привлекательный код городов. Все это — большая и комплексная работа, которая позволяет нам создавать конкурентоспособный туризм, поэтому важно, чтобы услуги гидов были качественными, а экскурсии — законными», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.