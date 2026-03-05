Проверку экскурсоводов и гидов проводят в Иркутске

В контрольно-надзорных мероприятиях также принимают участие сотрудники ГУ МВД России региона. Цель рейдов — выявление специалистов, ведущих туристическую деятельность нелегально.
В соответствии с требованиями законодательства с 1 марта 2025 года экскурсоводы (гиды) и гиды-переводчики не имеют права работать без действующего удовлетворительного результата аттестации. Также каждый специалист должен иметь нагрудную идентификационную карточку во время экскурсий.
По итогам проведения рейда были проверены три экскурсионные группы. Составлен один протокол административной ответственности за нарушение обязательных требований и вынесено предписание об устранении выявленных нарушений, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
«С прошлого года агентство по туризму наделено контрольно-надзорными функциями. Мы активно осуществляем проверку экскурсоводов, гидов-переводчиков, средств размещения. Рейды проводятся для обеспечения должного уровня безопасности при получении туруслуг. В рамках национального проекта “Туризм и гостеприимство” мы осуществляем подготовку квалифицированных кадров, активно создаем новые точки притяжения туристов, с администрациями территорий формируем привлекательный код городов. Все это — большая и комплексная работа, которая позволяет нам создавать конкурентоспособный туризм, поэтому важно, чтобы услуги гидов были качественными, а экскурсии — законными», — отметила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Николаева.