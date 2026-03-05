Ричмонд
В Башкирии рухнули ставки по ипотеке — до минимума за год

В Башкирии средний уровень процентной ставки по ипотеке упал до 7,55%

Источник: Комсомольская правда

В январе этого года в Башкирии зафиксировали снижение процентных ставок по ипотечным кредитам. Согласно данным Центробанка РФ, опубликованным на портале ЕМИСС, средний уровень ставки составил 7,55% — это самое низкое значение за последние 12 месяцев. Для сравнения: в январе 2025-го показатель достигал 9,49%.

По стране средняя ставка сейчас 7,64%. Самые высокие проценты по ипотеке зафиксированы в Ингушетии (10,12%) и Чечне (9,82%).

Наиболее выгодные условия отмечены в Приморском крае (5,41%), Чукотском автономном округе (5,71%) и Амурской области (5,75%).

