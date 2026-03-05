Гиперзвуковые ракеты Ирана обошли американскую систему THAAD: удар пришелся по стратегическим целям

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал израильский аэропорт Бен-Гурион и здание Минобороны страны в Тель-Авиве. Об этом сообщает агентство Fars.
«Гиперзвуковые ракеты и ударные беспилотники Корпуса стражей исламской революции… обошли американскую систему THAAD и нанесли удары по стратегическим целям в здании Министерства войны сионистского режима и в аэропорту Бен-Гурион», — говорится в публикации.
Результатом этой атаки стало уничтожение более семи сверхсовременных радаров.
Иранские военные ранее заявили о полном контроле над Ормузским проливом. К ночи 4 марта КСИР поразил уже десять танкеров в этих водах. Армия будет уничтожать все пытающиеся пройти через Ормузский пролив суда, оповестил представитель ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде.
Вместе с тем иранские военные нанесли ракетный удар по американскому эсминцу. Корабль зафиксировали в акватории Индийского океана. Удар также нанесен по судну-дозаправщику. Оно находилось вблизи корабля. Иранские военные опубликовали карту, подтверждающую эти данные.
Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец спустя несколько дней после начала нового витка обострения ситуации на Ближнем Востоке отметил, что иранцы превзошли сами себя. Вместе с тем, добавил эксперт, США используют на Иране приемы, которым научил их украинский конфликт.
Между тем в Тегеране готовятся к прощанию с убитым верховным лидером Али Хаменеи. Изначально церемонию планировалось начать 4 марта в 22:00 по местному времени и растянуть на три дня, однако власти приняли решение перенести дату из-за ожидаемого наплыва желающих проститься с главой государства.
После этого глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пообещал, что любой политик, который придет к власти в Иране, автоматически станет мишенью для израильских сил.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В результате атак погиб верховный лидер Ирана Хаменеи.