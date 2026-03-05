Гиперзвуковые ракеты Ирана обошли американскую систему THAAD: удар пришелся по стратегическим целям

Между тем в Тегеране готовятся к прощанию с убитым верховным лидером Али Хаменеи. Изначально церемонию планировалось начать 4 марта в 22:00 по местному времени и растянуть на три дня, однако власти приняли решение перенести дату из-за ожидаемого наплыва желающих проститься с главой государства.