Москва не ищет конфронтации: посол РФ о Канаде и НАТО

Посол РФ Степанов: Москва не видит в Канаде врага.

Источник: Комсомольская правда

Россия никогда не рассматривала Канаду как противника и не заинтересована в эскалации отношений с Североатлантическим альянсом. Об этом РИА Новости заявил российский посол в Оттаве Олег Степанов.

Посол назвал «иррациональными» попытки кабинета премьер-министра Канады Марка Карни смотреть на Россию через «оптику противостояния».

«Мы не ищем конфронтации с НАТО и никогда не воспринимали Канаду как противника», — сказал Степанов.

До этого дипломат заявил, что Москва располагает достаточным арсеналом инструментов, чтобы заставить Оттаву ответить за русофобский курс. Степанов уточнил, что речь идет как о практических мерах, так и о политическом давлении.

Посол также сообщал, что власти Канады под нелепыми предлогами дважды отклоняли официальный запрос России на экстрадицию украинского нациста Ярослава Гунько.

