Чемпионат и первенство Иркутской области по буерному спорту пройдут в Большом Голоустном

В федерации парусного спорта Иркутской области отметили, что Большое Голоустное по праву считается одной из лучших естественных площадок для буерного спорта в Прибайкалье. Зимой здесь дуют постоянные ветра, а снежный покров минимален, что открывает идеальный, гладкий и жесткий байкальский лед. Соревнования соберут юных спортсменов от 9 лет, которые выступят в классе буер «Ледовый оптимист», и опытных гонщиков в классе буер «DN». Участники представляют ведущие парусные школы региона: «Оптимист» и «Исток» из Иркутска, «Сарма» (Братск) и «Ким» (поселок Култук).Юниорам предстоит не только побороться за победу, но и продемонстрировать навыки самостоятельной подготовки техники — неотъемлемую часть воспитания яхтсмена, сообщает пресс-служба областного Правительства.