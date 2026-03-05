Ричмонд
Чемпионат и первенство Иркутской области по буерному спорту пройдут в Большом Голоустном

Иркутская область, НИА-Байкал — На льду озера Байкал в районе поселка Большое Голоустное с 7 по 9 марта пройдут чемпионат и первенство Иркутской области по буерному спорту в классах «DN» и «Ледовый оптимист».

Источник: НИА Байкал

В федерации парусного спорта Иркутской области отметили, что Большое Голоустное по праву считается одной из лучших естественных площадок для буерного спорта в Прибайкалье. Зимой здесь дуют постоянные ветра, а снежный покров минимален, что открывает идеальный, гладкий и жесткий байкальский лед. Соревнования соберут юных спортсменов от 9 лет, которые выступят в классе буер «Ледовый оптимист», и опытных гонщиков в классе буер «DN». Участники представляют ведущие парусные школы региона: «Оптимист» и «Исток» из Иркутска, «Сарма» (Братск) и «Ким» (поселок Култук).Юниорам предстоит не только побороться за победу, но и продемонстрировать навыки самостоятельной подготовки техники — неотъемлемую часть воспитания яхтсмена, сообщает пресс-служба областного Правительства.

