Белый дом опубликовал видео, где сравнил удары США по Ирану с игрой Call of Duty

Пресс-служба Белого дома в социальной сети X опубликовала видеоподборку ударов по территории Ирана — в ней также использовались кадры одной из игр серии Call of Duty.

Пресс-служба Белого дома в социальной сети X опубликовала видеоподборку ударов по территории Ирана — в ней также использовались кадры одной из игр серии Call of Duty.

Видео начинается с вставки из игры, на которой персонаж вбивает в планшет координаты для нанесения ударов. После показаны кадры уже настоящих, не компьютерных, ударов по целям в стране.

28 февраля американский лидер Дональд Трамп объявил о начале военной операции на территории Ирана. Что известно о конфликте на Ближнем Востоке — в материале «Вечерней Москвы».

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте, в свою очередь, заявил, что Североатлантический альянс подготовился к возможному задействованию статьи о коллективной обороне против Ирана.

В тот же день системы противовоздушной обороны (ПВО) Турции впервые с момента эскалации конфликта перехватили ракету, выпущенную, как предполагается, с территории Ирана. Снаряд был оперативно уничтожен силами НАТО, дислоцированными в Восточном Средиземноморье. Жертв и разрушений удалось избежать.

