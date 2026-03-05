Глава Росархива сравнил «нерасширение» НАТО с Фултонской речью Черчилля

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Обещание НАТО о нерасширении на Восток и последующее развязывание конфликта на Украине напоминает слова Фултонской речи Уинстона Черчилля, в которой тот перевел СССР из статуса союзника в положение угрозы западному миру, заявил РИА Новости историк, руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
Знаменитой Фултонской речи Черчилля, произнесенной в Вестминстерском колледже США, 5 марта исполняется 80 лет. В этой речи он впервые упомянул «железный занавес» и фактически объявил холодную войну Запада против СССР. В ответ советский лидер Иосиф Сталин дал интервью газете «Правда», в которой обозначил реакцию Советского Союза на слова Черчилля.
Машинописный текст этого интервью хранится в личном фонде Сталина в Российском государственном архиве социально-политической истории. К нему приложена вырезка из газеты «Правда» с публикацией интервью.
«Параллели с днем сегодняшним провести, безусловно, можно. Читаем в интервью Сталина: “И если г. Черчилль, призывающий к войне с Советским Союзом, считает вместе с тем возможным продление срока англо-советского договора до 50 лет, то это значит, что он рассматривает этот договор как пустую бумажку, нужную ему лишь для того, чтобы прикрыть ею и замаскировать свою антисоветскую установку”, — сказал Артизов.
По его словам, в интервью Сталин, отвергая обвинения СССР в экспансионизме по отношению к государствам Восточной Европы, констатировал, что именно с использованием их территорий Гитлер вторгся в СССР, а немцы смогли произвести вторжение через эти страны потому, что «в них существовали тогда правительства, враждебные Советскому Союзу».
Руководитель советского государства задавался вопросом: «Что же может быть удивительного в том, что Советский Союз, желая обезопасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих странах существовали правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу? Как можно, не сойдя с ума, квалифицировать эти мирные стремления Советского Союза как экспансионистские тенденции нашего государства?».
«Сравните эти слова с состоявшимся расширением НАТО на Восток, с теми “твердыми обещаниями” не делать этого, которые давали лидеры Запада при распаде СССР и которые обернулись грязным обманом, попытками любыми правдами и неправдами втянуть в этот военный блок современную Украину», — подчеркнул Артизов.
Глава Росархива напомнил слова историка Василия Ключевского, что история ничему не учит, но сурово наказывает за незнание уроков.
«Несбыточная мечта, за которую пришлось дорого заплатить, — планета Земля под властью Коминтерна. Другая такая мечта, которую приходится сегодня дорого оплачивать, — однополярный мир по правилам жизни англосаксов», — заключил Артизов.