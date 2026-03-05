Ричмонд
УФАС возбудил дело против банка после жалобы петербуржца на рекламу

Мужчина утверждает, что никакого согласия на рассылку не давал.

Источник: Комсомольская правда

Петербургское УФАС возбудило дело против одного из крупных банков за нарушение закона о рекламе. Поводом стала жалоба местного жителя, который получил на электронную почту рекламное сообщение от банка.

— По закону распространять рекламу по сетям электросвязи — будь то телефон, почта или мессенджеры — можно только с предварительного согласия получателя, — напомнили в антимонопольной службе.

Теперь ведомству предстоит выяснить, было ли сообщение отправлено законно. Если выяснится, что банк проигнорировал требования, ему грозит штраф.