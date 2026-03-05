На Урале отец подписал контракт, чтобы выплатить 285 тысяч долга по алиментам

В Нижнем Тагиле отец заключил контракт с Минобороны РФ, чтобы выплатить долг по алиментам в размере 285 тысяч рублей. У мужчины две несовершеннолетние дочери. На протяжении года он не перечислял им алименты. За это он был привлечен к административной ответственности и приговорен к 60 часам обязательных работ.