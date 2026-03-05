На Урале отец подписал контракт, чтобы выплатить 285 тысяч долга по алиментам

В Нижнем Тагиле отец заключил контракт с Минобороны РФ, чтобы выплатить долг по алиментам в размере 285 тысяч рублей. У мужчины две несовершеннолетние дочери. На протяжении года он не перечислял им алименты. За это он был привлечен к административной ответственности и приговорен к 60 часам обязательных работ.
— Однако прозрения у отца не свершилось. Также не свершилось и погашение задолженности. В связи с чем должник вновь был привлечен к административной ответственности. Разум отца просветлел, а глаза открылись только после возбуждения уголовного дела, — рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
Дело возбудили по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей». Тогда мужчина подписал контракт, чтобы выплатить долг.
В связи с этим уголовное дело в отношении тагильчанина приостановили. После увольнения с военной службы оно было сразу же возобновлено. Тогда у мужчины нашлись деньги, и он за один день выплатил всю сумму долга.