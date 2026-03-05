Ричмонд
Ограничения на дорогах Башкирии: на пять их сняли, на одной — продлили

В Башкирии из-за непогоды продлили ограничения на трассе М-5 «Урал».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 5 марта, Государственный комитет Башкириипо чрезвычайным ситуациям сообщил об изменении ситуации на дорогах. С 8:20 сняты ограничения для грузового и пассажирского транспорта на нескольких региональных трассах. Движение восстановлено на участках:

— Кропачево — Месягутово — Ачит (8−159 км, Салаватский, Дуванский, Мечетлинский районы);

— Малояз — Верхние Киги — Новобелокатай — Ункурда (0−112 км, Салаватский, Кигинский, Белокатайский районы);

— Бирск — Тастуба — Сатка (97−254 км, Караидельский, Дуванский, Кигинский районы);

— Уфа — Инзер — Белорецк (67−204 км, Архангельский, Белорецкий районы);

— Белорецк — Учалы — Миасс (1−159 км, Белорецкий, Учалинский районы).

В то же время на федеральной трассе М-5 «Урал» с 1480 по 1548-й километр (Уфимский и Иглинский районы) ограничения для автобусов, маршрутных такси и грузовиков продлены до 15:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.