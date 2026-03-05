Создана ИИ-система для выявления рисков при тромбоэмболии легочной артерии

Такой подход позволяет врачу видеть, какие именно сочетания факторов приводят модель к выводу о высоком риске, и сопоставлять это решение с клинической картиной. Модель обучили и проверили на ретроспективной выборке из 363 пациентов. Модель потенциально может дополнять другие клинические шкалы, помогая обнаруживать пациентов со «скрытым» высоким риском, которые формально могут попадать в более благоприятные категории. В качестве шага к внедрению подготовлен офлайн-прототип CDSS, который работает на стандартном вводе данных и формирует краткий объяснимый отчет для врача.