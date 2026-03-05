Создана ИИ-система для выявления рисков при тромбоэмболии легочной артерии

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 марта. /ТАСС/. Ученые Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) совместно с коллегами из Турции создали ИИ-систему для выявления дисфункции правого желудочка при острой тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Дисфункция правого желудочка при ТЭЛА — это острое нарушение сократимости и расширение правых камер сердца из-за резкого повышения давления в легочной артерии, патология требует немедленного выявления и интенсивной терапии.
Появление дисфункции при острой ТЭЛА повышает риск неблагоприятного исхода, поэтому быстрая и понятная оценка помогает раньше выделять пациентов, которым требуется более пристальное наблюдение и ресурсы.
«Команда разработала интерпретируемую модель на основе Binary Rule Search (BRS) — набора “простых правил” (комбинаций бинарных признаков 0/1), — которая оценивает риск дисфункции правого желудочка и при этом остается прозрачной для клинициста. Ее можно применять в приемных отделениях, стационарах и отделениях неотложной помощи как быстрый “второй взгляд” для ранней стратификации риска у пациентов с ТЭЛА, особенно в условиях ограниченных ресурсов», — сказали в пресс-службе.
Такой подход позволяет врачу видеть, какие именно сочетания факторов приводят модель к выводу о высоком риске, и сопоставлять это решение с клинической картиной. Модель обучили и проверили на ретроспективной выборке из 363 пациентов. Модель потенциально может дополнять другие клинические шкалы, помогая обнаруживать пациентов со «скрытым» высоким риском, которые формально могут попадать в более благоприятные категории. В качестве шага к внедрению подготовлен офлайн-прототип CDSS, который работает на стандартном вводе данных и формирует краткий объяснимый отчет для врача.
Среди ключевых показателей риска дисфункции правого желудочка наиболее выраженный вклад показали признаки, связанные с тромботической нагрузкой и анатомической локализацией тромба, в том числе поражение главной и/или обеих легочных артерий. Влияет также ряд сопутствующих состояний — например, сердечная недостаточность и артериальная гипертензия; дополнительную роль в отдельных конфигурациях играли возраст и наличие других патологических состояний или заболеваний.
Работа поддержана грантом РНФ. Результаты опубликованы в международном журнале Artificial Intelligence in Medicine.