Лукашенко сказал актрисе Елене Яковлевой о ее женском обаянии и неповторимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения народную артистку России Елену Яковлеву, сообщила пресс-служба президента.
Так, 5 марта от имени белорусского лидера были направлены поздравления Елене Яковлевой, которая в этот день отмечает 65-летний юбилей. В своем поздравлении Лукашенко сказал Яковлевой о любви многочисленных поклонников.
— Благодаря многогранному таланту, яркой индивидуальности и женскому обаянию вы снискали признание и любовь многочисленных поклонников, — говорится в поздравлении.
Еще Лукашенко подчеркнул, что белорусский зритель высоко ценит творчество артистки за ее неповторимые образы, подкупающие подлинной искренностью, душевным теплом и добротой.
