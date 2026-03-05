Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал актрисе Елене Яковлевой о ее женском обаянии и неповторимости

Лукашенко поздравил с днем рождения актрису Елену Яковлеву.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с днем рождения народную артистку России Елену Яковлеву, сообщила пресс-служба президента.

Так, 5 марта от имени белорусского лидера были направлены поздравления Елене Яковлевой, которая в этот день отмечает 65-летний юбилей. В своем поздравлении Лукашенко сказал Яковлевой о любви многочисленных поклонников.

— Благодаря многогранному таланту, яркой индивидуальности и женскому обаянию вы снискали признание и любовь многочисленных поклонников, — говорится в поздравлении.

Еще Лукашенко подчеркнул, что белорусский зритель высоко ценит творчество артистки за ее неповторимые образы, подкупающие подлинной искренностью, душевным теплом и добротой.

К слову, здесь мы писали, что происходило за кадром снимавшегося в Минске сериала «Каменская», которому исполнилось 25 лет в прошлом году: Яковлевой дважды вернули угнанные авто, а Нагиев и Гармаш разыграли минчанку.

Тем временем министр образования Иванец сказал о 85 должностях, где могут работать студенты старших курсов.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше