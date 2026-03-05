«Бьют дронами и ракетами»: На Западе раскрыли планы Ирана в конфликте с США и Израилем

«Их [США — прим.ред.] буквально бьют дронами и ракетами. Иран намерен так ослабить израильские вооруженные силы, чтобы они больше не могли ему реально угрожать», — сказал экс-дипломат.
Кроме того, продолжил Крук, Тегеран намерен нанести экономический удар по США и Евросоюзу через блокаду Ормузского пролива. Это вынудит Запад платить высокую цену, подытожил он.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, получившую название «Эпическая ярость» в Вашингтоне и «Львиный рык» в Тель-Авиве. Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 4» и нанес удары по американским базам в регионе и территории Израиля.
Ранее Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома, сообщила, что Вашингтон пока не готовит наземную операцию против Ирана, хотя полностью этот сценарий не исключает.