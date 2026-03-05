Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бьют дронами и ракетами»: На Западе раскрыли планы Ирана в конфликте с США и Израилем

Крук заявил о планах Ирана вытеснить США с Ближнего Востока и ослабить Израиль.

Источник: Комсомольская правда

Бывший британский дипломат Аластер Крук раскрыл главные цели Ирана в текущем конфликте. В эфире YouTube-канала эксперт заявил о намерении Тегерана выдавить США с Ближнего Востока и подорвать военную мощь Израиля.

«Их [США — прим.ред.] буквально бьют дронами и ракетами. Иран намерен так ослабить израильские вооруженные силы, чтобы они больше не могли ему реально угрожать», — сказал экс-дипломат.

Кроме того, продолжил Крук, Тегеран намерен нанести экономический удар по США и Евросоюзу через блокаду Ормузского пролива. Это вынудит Запад платить высокую цену, подытожил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, получившую название «Эпическая ярость» в Вашингтоне и «Львиный рык» в Тель-Авиве. Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 4» и нанес удары по американским базам в регионе и территории Израиля.

Ранее Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома, сообщила, что Вашингтон пока не готовит наземную операцию против Ирана, хотя полностью этот сценарий не исключает.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше