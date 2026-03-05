Ричмонд
На Чукотке нашли двух братьев, пропавших в тундре в конце февраля

​Двух братьев, пропавших 28 февраля в тундре на Чукотке, обнаружил и эвакуировал вертолёт Ми-8.

Источник: Аргументы и факты

Два брата, пропавшие 28 февраля в тундре Чукотского автономного округа, были успешно обнаружены и эвакуированы. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и противопожарной службы региона.

Мужчины выехали из посёлка Эгвекинот в сторону села Янракыннот на снегоболотоходе «Трекол», но позже связь с ними была потеряна. Наземные поиски результата не дали. 5 марта в район вылетел вертолёт Ми-8 авиакомпании «ЧукотАВИА».

Экипаж обнаружил пропавших в 96 километрах юго-восточнее Эгвекинота в 13:30 по местному времени (04:30 мск). К 14:20 (05:20 мск) братья были доставлены обратно в посёлок. Медицинская помощь им не потребовалась, они находились в удовлетворительном состоянии.

Причиной задержки стала поломка полуоси снегоболотохода, из-за которой техника не могла продолжить движение.

Накануне в Ленинградской области завершились поиски 17-летнего подростка, который пропал неделю назад.