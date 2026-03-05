На Чукотке нашли двух братьев, пропавших в тундре в конце февраля

Экипаж обнаружил пропавших в 96 километрах юго-восточнее Эгвекинота в 13:30 по местному времени (04:30 мск). К 14:20 (05:20 мск) братья были доставлены обратно в посёлок. Медицинская помощь им не потребовалась, они находились в удовлетворительном состоянии.