Более 600 иностранцев выдворили с территории Приангарья за нарушения закона

По словам Татьяны Безызвестных, в прошлом году из России было выдворено 608 иностранных граждан, нарушивших правила пребывания или другие законы. Ранее такие меры принимались только по постановлениям судей, но в 2025 году вступили в силу поправки, которые позволяют органам полиции самостоятельно принимать решения о выдворении при определённых нарушениях.