Более 600 иностранцев выдворили с территории Приангарья за нарушения закона

IrkutskMedia, 5 марта. 4 марта в Иркутске в пресс-центре газеты «Областная» (18+) прошла пресс-конференция о результатах работы Главного управления Федеральной службы судебных приставов за 2025 год. Руководитель ведомства Татьяна Безызвестных рассказала о мерах по выдворению иностранных граждан, нарушавших режим пребывания или другие законы, подчеркнув изменения в законодательстве, которые позволили полиции самостоятельно инициировать выдворение.
По словам Татьяны Безызвестных, в прошлом году из России было выдворено 608 иностранных граждан, нарушивших правила пребывания или другие законы. Ранее такие меры принимались только по постановлениям судей, но в 2025 году вступили в силу поправки, которые позволяют органам полиции самостоятельно принимать решения о выдворении при определённых нарушениях.
Напомним, сотрудники подразделений по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) за год разыскали и установили местонахождение 160 человек, находившихся в розыске. Среди них 29 человек разыскивались за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.