В городе Башкирии врачи впервые удалили опухоль гипофиза мозга через нос

Трансназальное удаление позволило избежать трепанации черепа.

Источник: telegram-канал министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина

Впервые в истории городской клинической больницы № 1 Стерлитамака врачи успешно выполнили сложнейшую операцию по удалению опухоли гипофиза головного мозга. Операция прошла через носовые ходы.

Пациент поступил в больницу с сильными головными болями и ухудшающимся зрением. Обследование показало наличие опасной опухоли гипофиза с признаками кровоизлияния, угрожающей потерей зрения. Требовалось срочное вмешательство хирургов.

Операцию провели опытные нейрохирурги с применением современной эндоскопической техники и под контролем нейронавигации. Благодаря такому методу врачам удалось удалить опухоль без разреза кожи головы и вскрытия черепной коробки, что значительно снизило риск возможных осложнений и ускорило восстановление пациента.