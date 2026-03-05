В городе Башкирии врачи впервые удалили опухоль гипофиза мозга через нос

Операцию провели опытные нейрохирурги с применением современной эндоскопической техники и под контролем нейронавигации. Благодаря такому методу врачам удалось удалить опухоль без разреза кожи головы и вскрытия черепной коробки, что значительно снизило риск возможных осложнений и ускорило восстановление пациента.