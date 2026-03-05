В городе Башкирии врачи впервые удалили опухоль гипофиза мозга через нос

Впервые в истории городской клинической больницы № 1 Стерлитамака врачи успешно выполнили сложнейшую операцию по удалению опухоли гипофиза головного мозга. Операция прошла через носовые ходы.
Пациент поступил в больницу с сильными головными болями и ухудшающимся зрением. Обследование показало наличие опасной опухоли гипофиза с признаками кровоизлияния, угрожающей потерей зрения. Требовалось срочное вмешательство хирургов.
Операцию провели опытные нейрохирурги с применением современной эндоскопической техники и под контролем нейронавигации. Благодаря такому методу врачам удалось удалить опухоль без разреза кожи головы и вскрытия черепной коробки, что значительно снизило риск возможных осложнений и ускорило восстановление пациента.