Омская почта опубликовала график работы в предстоящие праздники

В связи с Международным женским днем почтовые отделения в Омской области будут работать с некоторым временным изменением.

Источник: Комсомольская правда

Об изменении графика работы почтовых отделений в Омской области в связи с Международным женским днем сообщили в УФПС Омской области. Временное изменение в работе почтовой службы случится 7 и 8 марта.

По информации ведомства, в предпраздничную субботу, 7 марта, рабочий день для большинства почтовых отделений сократится на один час. Выходным днем для подавляющего числа почтовых офисов станет воскресенье — 8 марта. При этом в УФПС Омской области отметили, что 31 отделение продолжит работать по привычному графику. Возобновление обслуживания омичей по обычному расписанию произойдет уже в понедельник, 9 марта.

Также руководство омской почты сообщает, что несмотря на изменения в графике работы, доставка пенсий и социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме. Почтальоны доставят выплаты в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Социального фонда России.

