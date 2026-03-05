Омская почта опубликовала график работы в предстоящие праздники

Об изменении графика работы почтовых отделений в Омской области в связи с Международным женским днем сообщили в УФПС Омской области. Временное изменение в работе почтовой службы случится 7 и 8 марта.
По информации ведомства, в предпраздничную субботу, 7 марта, рабочий день для большинства почтовых отделений сократится на один час. Выходным днем для подавляющего числа почтовых офисов станет воскресенье — 8 марта. При этом в УФПС Омской области отметили, что 31 отделение продолжит работать по привычному графику. Возобновление обслуживания омичей по обычному расписанию произойдет уже в понедельник, 9 марта.
Также руководство омской почты сообщает, что несмотря на изменения в графике работы, доставка пенсий и социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме. Почтальоны доставят выплаты в соответствии с графиком, согласованным с региональным отделением Социального фонда России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Омске восстановили движение троллейбусов до ОНПЗ.