Омская почта опубликовала график работы в предстоящие праздники

По информации ведомства, в предпраздничную субботу, 7 марта, рабочий день для большинства почтовых отделений сократится на один час. Выходным днем для подавляющего числа почтовых офисов станет воскресенье — 8 марта. При этом в УФПС Омской области отметили, что 31 отделение продолжит работать по привычному графику. Возобновление обслуживания омичей по обычному расписанию произойдет уже в понедельник, 9 марта.