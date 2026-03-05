«Мальчик со сгоревшим сердцем»: Мелони пришла проститься с двухлетним Доменико в Неаполе

Тысячи людей заполнили сегодня площадь перед собором Нолы, чтобы проводить в последний путь двухлетнего Доменико — малыша, чья смерть потрясла Италию и вскрыла чудовищные недостатки в системе трансплантации. Ребенок скончался не из-за тяжелого врожденного порока, а из-за роковой халатности медиков: донорское сердце, которое должно было подарить ему жизнь, было уничтожено еще до начала операции.
Маленький Доменико, которого местные жители прозвали «воином с ангельским сердцем», страдал от тяжелой патологии сердца и несколько месяцев провел в листе ожидания. Его единственным шансом была пересадка. Этот шанс, казалось, улыбнулся семье в декабре 2025 года, когда появился подходящий донор — жертва ДТП из Южного Тироля.
Однако то, что должно было стать праздником спасения, обернулось трагедией. Как выяснилось позже, при транспортировке драгоценного органа медицинский персонал допустил критическую ошибку: сердце поместили в контейнер с сухим льдом (твердым диоксидом углерода) вместо стандартного влажного охлаждения. В результате температура упала ниже критической отметки, ткани сердца получили необратимые термические повреждения, известные в медицине как «ожог холодом». Орган стал абсолютно непригоден для пересадки.
Первоначально родителям Доменико сообщили, что сердце «перестало функционировать» по неизвестным причинам. Шокирующая правда о сухом льде всплыла лишь спустя несколько дней благодаря утечке информации в СМИ, вызвав волну гнева по всей стране.
Врачи ведущей римской педиатрической клиники предприняли отчаянные попытки найти новый орган, но время было упущено. Состояние ребенка, чью жизнь поддерживали аппараты, стремительно ухудшалось. Медики пришли к выводу, что ослабленный организм двухлетнего пациента просто не выдержит нового ожидания и повторного наркоза. 21 февраля сердце Доменико остановилось.
Похороны, которые пришлось отложить из-за судебно-медицинских процедур, стали днем национального траура для Неаполя. Собор не смог вместить всех желающих проститься — люди стояли на улице, сжимая в руках белые футболки с портретом улыбающегося малыша и надписью «Наш воин».
«Господь забирает к себе ангелов, но иногда мы, люди, слишком торопим их. Доменико стал для нас всех почти как сын… Сердце каждого из нас было разбито болью этой нелепой трагедии», — сказал во время проповеди священник, с трудом сдерживая слезы.
Разделить горе с семьей пришли первые лица государства: премьер-министр Джорджа Мелони, губернатор Кампании Роберто Фико и мэр Неаполя Гаэтано Манфреди. Визит высоких гостей лишь подчеркнул масштаб общественного резонанса.
Тем временем прокуратура Неаполя начала расследование по факту непредумышленного убийства и халатности. Следователям предстоит выяснить, кто именно отдал роковую команду использовать сухой лед и почему протоколы транспортировки донорских органов были нарушены. Для семьи Доменико это уже не имеет значения: маленький «воин» проиграл битву не своей болезни, а бездушию системы.