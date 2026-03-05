«Мальчик со сгоревшим сердцем»: Мелони пришла проститься с двухлетним Доменико в Неаполе

«Господь забирает к себе ангелов, но иногда мы, люди, слишком торопим их. Доменико стал для нас всех почти как сын… Сердце каждого из нас было разбито болью этой нелепой трагедии», — сказал во время проповеди священник, с трудом сдерживая слезы.