Врач Тяжельников рассказал, кому нельзя есть бананы

Бананы не рекомендуется включать в рацион людям с заболеваниями почек, сахарным диабетом, синдромом раздраженного кишечника, а также при варикозном расширении вен и в период восстановления после инфаркта. Об этом рассказал доктор медицинских наук Андрей Тяжельников.
Врач также отметил, что людям с сахарным диабетом нежелательно употреблять перезрелые желтые бананы с коричневыми пятнами. В таких плодах крахмал уже полностью превращается в простые сахара, что может вызвать резкий рост уровня глюкозы в крови.
— Из-за большого количества растворимой клетчатки и сахарных спиртов бананы могут вызывать метеоризм, вздутие живота и повышенное газообразование, поэтому от этого фрукта лучше отказаться людям с синдромом раздраженного кишечника и синдромом избыточного бактериального роста, — пояснил эксперт в беседе с РИА Новости.
Есть мнение, что в перезрелых бананах содержится больше антиоксидантов, а следовательно, они полезнее своих обычных зрелых «собратьев». Так ли это на самом деле, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога, диетолога Антона Полякова.
В России с марта 2026 года вступит в силу ГОСТ для ввозимых в страну бананов. В кисти должно быть не менее трех фруктов, каждый из которых длиной не менее 14 сантиметров. «Вечерняя Москва» узнала, зачем нужно ограничение на длину бананов.