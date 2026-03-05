Врач Тяжельников рассказал, кому нельзя есть бананы

В России с марта 2026 года вступит в силу ГОСТ для ввозимых в страну бананов. В кисти должно быть не менее трех фруктов, каждый из которых длиной не менее 14 сантиметров. «Вечерняя Москва» узнала, зачем нужно ограничение на длину бананов.