Нью-Дели намерено закупить у России крупную партию вооружения: о чем идет речь

«Индийские ВВС также планируют закупить значительное количество ракет для дальнейшего укрепления своих возможностей противовоздушной обороны. Переговоры с российской стороной по этому вопросу уже ведутся, и в ближайшее время будет объявлен повторный тендер», — заявили источники ANI.