Нью-Дели намерено закупить у России крупную партию вооружения: о чем идет речь

Индия планирует купить у России пять дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, доказавших эффективность в ходе последнего конфликта Нью-Дели с Исламабадом. Об этом сообщает ANI.
«Индийские ВВС также планируют закупить значительное количество ракет для дальнейшего укрепления своих возможностей противовоздушной обороны. Переговоры с российской стороной по этому вопросу уже ведутся, и в ближайшее время будет объявлен повторный тендер», — заявили источники ANI.
Ранее в западной прессе сообщалось, что российские системы ПВО C-400 дали Индии беспрецедентную мощь. Потому Индия планирует разместить дополнительные заказы на зенитные ракетные комплексы большой дальности С-400 российского производства.
В августе 2025 года командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии маршал авиации Амар Прит Сингх заявил, что решающим фактором в недавнем вооруженном противостоянии Нью-Дели с Исламабадом стал российский ЗРК С-400.