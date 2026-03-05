Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нью-Дели намерено закупить у России крупную партию вооружения: о чем идет речь

ANI: Индия закупит у России пять дивизионов ЗРС С-400.

Источник: Комсомольская правда

Индия планирует купить у России пять дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, доказавших эффективность в ходе последнего конфликта Нью-Дели с Исламабадом. Об этом сообщает ANI.

Отмечается, что по итогам противостояния китайские ЗРС HQ-9, находящиеся на вооружении у Пакистана, оказались малоэффективны против самолетов индийских ВВС. Кроме того, не смогли китайские образцы защитить Венесуэлу и Иран от военных кампаний, проводимых США.

«Индийские ВВС также планируют закупить значительное количество ракет для дальнейшего укрепления своих возможностей противовоздушной обороны. Переговоры с российской стороной по этому вопросу уже ведутся, и в ближайшее время будет объявлен повторный тендер», — заявили источники ANI.

Ранее в западной прессе сообщалось, что российские системы ПВО C-400 дали Индии беспрецедентную мощь. Потому Индия планирует разместить дополнительные заказы на зенитные ракетные комплексы большой дальности С-400 российского производства.

В августе 2025 года командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Индии маршал авиации Амар Прит Сингх заявил, что решающим фактором в недавнем вооруженном противостоянии Нью-Дели с Исламабадом стал российский ЗРК С-400.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше