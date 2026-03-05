Четырех детенышей дальневосточного лесного кота выпустили на волю в Приморье

Специалисты центра реабилитации тигров и других редких животных в Приморье выпустили в дикую природу четырех детенышей дальневосточного лесного кота. Об этом в четверг, 5 марта, рассказали в пресс-службе центра «Тигр».
Животные поступили в центр еще в октябре 2025 года — тогда каждому из них было не более месяца. Изначально их кормили фаршем, позже в рацион включили мышей.
— Четыре пушистые злюки, или дальневосточные лесные коты, вернулись на свободу! Они поступили к нам в октябре месячными малышами. Это был поздний выводок, такое встречается редко, но мы наблюдали уже пару раз подобные случаи. За зиму кошки выросли и уже готовы к самостоятельной жизни, — добавили в сообщении.
Директор Барнаульского зоопарка и член президиума Союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев ранее отверг возможность обмена белого медведя на капибар с японским зоопарком. Он объяснил свою позицию тем, что недружественная политика Токио делает такой обмен невозможным.
Кроме того, два детеныша большого геррозавра, ящериц родом из Восточной и Южной Африки, появились на свет в Московском зоопарке. Это стало итогом многолетних усилий специалистов отдела «Террариум», поскольку добиться размножения этих рептилий в неволе — крайне сложная задача.