Четырех детенышей дальневосточного лесного кота выпустили на волю в Приморье

— Четыре пушистые злюки, или дальневосточные лесные коты, вернулись на свободу! Они поступили к нам в октябре месячными малышами. Это был поздний выводок, такое встречается редко, но мы наблюдали уже пару раз подобные случаи. За зиму кошки выросли и уже готовы к самостоятельной жизни, — добавили в сообщении.