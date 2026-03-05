Спортивный обозреватель назвал причину недопуска Большунова к ОИ-2026

Российского лыжника, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова не допустили к участию в Олимпиаде 2026 года в Италии из-за отсутствия нейтрального статуса. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на слова спортивного обозревателя Дмитрия Губерниева.
По словам журналиста, решение международных спортивных структур, по его мнению, связано с гражданством спортсмена. Он указал, что не считает причиной опасения конкуренции со стороны российского лыжника.
Как отмечается, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда не одобрила Большунову получение нейтрального статуса. Без этого допуска спортсмен не может участвовать в международных соревнованиях, которые служат отбором на Олимпийские игры.
Несмотря на это, лыжник продолжает выступать на внутренних стартах. 1 марта он завоевал золотую медаль чемпионата России в коньковом спринте, показав результат 3 минуты 18,18 секунды.
Второе место занял Егор Митрошин, уступивший победителю 0,10 секунды. Бронзовую награду получил Иван Горбунов, его отставание составило 0,25 секунды.
Александр Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. В его активе также четыре серебряные и две бронзовые медали Олимпийских игр. Кроме того, он является чемпионом мира в скиатлоне 2021 года, двукратным обладателем Кубка мира в сезонах 2019/20 и 2020/21 и двукратным победителем лыжной многодневки «Тур де Ски».
