Спортивный обозреватель назвал причину недопуска Большунова к ОИ-2026

Александр Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. В его активе также четыре серебряные и две бронзовые медали Олимпийских игр. Кроме того, он является чемпионом мира в скиатлоне 2021 года, двукратным обладателем Кубка мира в сезонах 2019/20 и 2020/21 и двукратным победителем лыжной многодневки «Тур де Ски».