Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор регулярно берет пробы песка на пляжах Анапы

КРАСНОДАР, 5 мар — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора регулярно берут пробы песка на пляжах Анапы, попавших в зону ЧС, в рамках мониторинговых исследований, сообщили РИА Новости в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: РИА "Новости"

«Пробы песка — часть постоянной работы, которую специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят на пляжах, попавших в зону ЧС. В начале марта — как раз срок проведения очередных мониторинговых исследований», — заявили агентству в оперштабе региона.

Двадцать пятого февраля оперативный штаб Краснодарского края проинформировал о том, что в Анапе приступили к следующему этапу восстановления пляжей. Как сообщал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, на тестовом участке в селе Витязево протяженностью 1 километр начата отсыпка дополнительного слоя песка толщиной не менее 50 сантиметров. Песок, по данным главы региона, завозится из карьера, согласованного с Роспотребнадзором. Для отсыпки тестового участка потребуется порядка 45 тысяч кубометров песка, сообщал Кондратьев.

По результатам этих работ примут решение относительно других пляжей Анапы и Темрюкского района, находящихся в зоне ЧС, уточнял краевой оперштаб.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе 2025 года произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше